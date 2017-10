Detido por tráfico de estupefacientes na Sertã

Shares

O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Investigação Criminal da Sertã, ontem, dia 11 de outubro, naquela localidade, deteve um homem de 44 anos, por tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma ação policial, os militares abordaram um veículo e detetaram, no seu interior, 183 quilos de cobre supostamente furtado. No decorrer das diligências de investigação foi apreendido:

· Seis doses de cannabis;

· Cinco doses de haxixe;

· Quatro plantas de cannabis;

· 183 quilos de cabo de cobre.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.