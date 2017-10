Seminário Exercício Zarco 17

Shares

O Comando Operacional da Madeira, realizou um seminário subordinado ao tema – “Cooperação Entre as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança no âmbito das ameaças ou agressões transnacionais, no dia 12 de outubro, nas instalações do Pico da Cruz.

2. Este seminário de carácter regional, precede o exercício ZARCO 17 que irá realizar-se em novembro p.f. e contou com a presença de diversas entidades que apresentaram a perspetiva institucional relativa à temática em apreço.

3. O seminário contou com a presença de S. Exa o Representante da República para a RAM e do Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

4. O seminário teve a seguinte agenda e intervenientes:

-A Perspetiva da Secretaria Geral do Sistema de Segurança Interna pela Dra. Helena Fazenda, Secretária Geral do Sistema de Segurança Interna;

-A Perspetiva da GNR pelo MGen Santos Correia, Comandante da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana;

-A Perspetiva da PSP pelo Superintendente Luís Simões, Diretor do Departamento de Operações da PSP;

– A experiência de organização da Cimeira NATO 2010, pelo Brigadeiro-General Teodoro Maio, 2º Comandante da Academia Militar;

-As Capacidades da Unidade de Intervenção em Riscos Tecnológicos pelo Dr. Valter Ferreira, do SRPC-IP RAM.