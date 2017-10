GNR recuperou peças de um tanque de guerra

Shares

A GNR recuperou cinco toneladas de peças de um carro de combate que foram furtadas do Campo Militar de Santa Margarida. As peças foram descobertas numa sucata na Chamusca, cerca de um mês antes do desaparecimento de armamento militar do Paiol Nacional de Tancos. Foi também na Chamusca que a Polícia Judiciária Militar encontrou, ontem, o material de guerra que estava desaparecido.

Segundo fonte da GNR ao Observador, o material terá sido furtado de Santa Margarida em “várias visitas” às instalações militares, feitas pelo suspeito (ou suspeitos) de carro.

“Dificilmente levariam tudo de uma vez”, acrescentou a mesma fonte.

Um carro de combate destes (vulgarmente conhecido por tanque de guerra) pode pesar 20 toneladas.