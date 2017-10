Rede Multibanco cresceu 5,1% na Região

Shares

Os dados fornecidos pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS) para a RAM, referentes ao 3.º trimestre de 2017, mostram que os montantes relativos às duas principais operações da rede Multibanco (levantamentos e compras através de terminais de pagamento automático), consideradas no seu conjunto, registaram um crescimento de 5,1% comparativamente ao período homólogo. Este acréscimo foi mais acentuado nos cartões internacionais (+8,8%) do que nos nacionais (+4,2%).

Desagregando a componente dos levantamentos em nacionais e internacionais, é de assinalar a quebra registada nos levantamentos internacionais (-10,9%), enquanto nos nacionais a variação foi nula (0,0%). A variação global homóloga dos levantamentos entre julho e setembro de 2017 foi de -1,4%.

Por sua vez, as compras através de TPA, no 3.º trimestre do corrente ano, feitas com cartões nacionais rondaram os 182,4 milhões de euros (+8,0% que no mesmo período de 2016), enquanto as compras feitas com cartões internacionais ultrapassaram os 60,1 milhões de euros (+18,0% que no período homólogo). A variação global das compras através de TPA foi de 10,3%. Os pagamentos registaram uma evolução homóloga positiva de 5,3%.

A nível nacional, os montantes movimentados nas operações da rede Multibanco em análise cresceram, quer nos levantamentos (+0,1%), quer nas compras através de TPA (+9,9%), quer nos pagamentos (+4,8%). A variação homóloga dos levantamentos agregados às compras através de TPA, no país, foi de +5,6%.

A análise dos dados por município mostra que houve um incremento transversal no que respeita ao agregado dos levantamentos com as compras através de TPA, com destaque para a Calheta e Ponta do Sol, municípios onde aquele agregado mais cresceu (+17,1% e +10,9% respetivamente).

Analisando os primeiros nove meses de 2017, conclui-se que na RAM, o crescimento dos levantamentos adicionados das compras através de TPA cifrou-se em 6,1% (+6,5% no país). No referido período, observaram-se acréscimos homólogos em todos os municípios. A Calheta liderou as subidas, observando-se neste município uma variação homóloga de +13,9% no agregado em análise. No Funchal, que continua a concentrar cerca de 2/3 dos levantamentos adicionados das compras através de TPA, a variação foi de +5,7%.