Nacional regressa às vitórias

Em jogo da 10ª jornada da Liga Ledman Pro, disputado no Estádio da Madeira, o Nacional venceu, no último sábado, o Cova da Piedade por 2-1, regressando assim aos triunfos na competição.

Marcou primeiro o Cova da Piedade, num lance em que a defesa do Nacional não foi expedita em afastar a bola, aos 25 minutos da primeira parte. Reação forte do Nacional, com Ricardo a estar perto do empate por duas vezes.

Na segunda parte o Nacional tudo fez para inverter o rumo do jogo, mas um Cova da Piedade muito defensivo ia mantendo a baliza inviolável.

À entrada dos últimos dez minutos de jogo o ‘pressing’ alvi-negro acabou por dar resultado, com Elizio primeiro e Rochez depois a marcarem os golos que valeram a reviravolta.

Nuns minutos finais verdadeiramente loucos, Witi esteve perto do 3-1 por duas vezes, terminando a partida com um livre direto a favor do Cova da Piedade que levou a bola a passar a escassos centímetros da baliza de Daniel.