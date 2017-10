Bruno Oliveira com Termas da Ferraria na grande festa do todo-o-terreno

Shares

Bruno Oliveira, piloto apoiado pelas Termas da Ferraria, vai disputar a 31ª edição da mítica Baja Portalegre 500, quarta etapa do Desafio Total Mazda e quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Esta que é a mais antiga competição de todo-o-terreno em Portugal, também pontuável para a Taça do Mundo da modalidade disputa-se de 26 a 28 de Outubro e vai percorrer algumas das mais emblemáticas pistas do Alto Alentejo.

Para a dupla Bruno Oliveira / Paulo Marques, que participam no CNTT aos comandos de uma Mazda Proto “ocupamos o quarto lugar do Desafio Total Mazda. Fomos obrigados a abandonar a prova anterior, no segundo dia, quando liderávamos a competição”, refere o piloto dos Açores que foi o vencedor da primeira edição do Desafio Total Mazda em 2008 e que já este ano conquistou a segunda posição na prova de abertura desta competição monomarca, em Reguengos de Monsaraz. Bruno Oliveira acrescenta ainda: “Estamos muito motivados para esta que é a mais mítica competição do CNTT, com uma enorme visibilidade dentro e fora fora do país e esperamos não só fazer uma boa prestação como também elevar e divulgar o nome dos Açores como destino turístico aquém e além fronteiras e, em particular, promover o lugar das Termas da Ferraria, em S. Miguel, como espaço de excelência no âmbito da saúde e bem-estar”.

A Baja Portalegre tem início esta quinta-feira, dia 26 de outubro, com as habituais verificações técnicas e administrativas que têm lugar, tal como é habitual, no espaço Nerpor-Núcleo Empresarial da Região de Portalegre. No dia seguinte os pilotos vão realizar um prólogo com pouco mais cerca de 4km’s de extensão na zona da Herdade das Coutadas e disputar também um primeiro setor seletivo com cerca de 76km’s, o primeiro confronto que definirá a ordem de partida para o dia seguinte. Para o Sábado está reservada a realização de mais dois setores seletivos: SS3 (cerca de 205 km), com início em Ponte de Sor e final no Crato, e SS4 (cerca de 160 km), com início na região de Alter do Chão e final em Portalegre.