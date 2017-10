Shares

Os Deputados da Comissão Eventual de Inquérito «para análise ao incumprimento dos deveres do Governo Regional na defesa do interesse público no processo de concessão da exploração da “Escola Hoteleira”» reúnem no próximo dia 27 de outubro de 2017, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: Eleição do Secretário da Comissão Eventual de Inquérito; Análise e deliberação sobre o Requerimento apresentado pelo PSD.