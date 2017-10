Entrega das canções para o Festival da Canção Infantil da Madeira termina a 13 de novembro

Shares

O 37º Festival da Canção Infantil da Madeira vai realizar-se no dia 7 de abril 2018 e o prazo para entrega das canções termina no dia 13 de novembro de 2017.

Para este festival, o papel dos autores é muito importante e decisivo pois, para além da responsabilidade do conteúdo, mensagem das canções e da sua estética musical, têm a tarefa de preparar o solista. Por este facto, a organização pretende reconhecer os melhores trabalhos, ao nível da música e da letra, através de um incentivo monetário.

Para isso, basta que os interessados façam chegar à sede da DSEAM propostas com letra e música inéditas, no âmbito do imaginário infantil, e o tema gravado em CD, contemplando voz e respetivo acompanhamento musical. Um júri, composto por 5 elementos ligados à área da música e da escrita, eleito pela organização, fará a seleção das canções a integrar a 37.ª edição deste evento que, a exemplo das anteriores, será composta por 12 canções inéditas.

O regulamento do concurso já está disponível no sítio oficial da DSEAM (www.madeira-edu.pt/dseam) e na sua página de facebook (www.facebook.com/dseam).