Greve “perturbou” as aulas e o funcionamento de escolas na Madeira

Shares

Os professores e educadores saíram hoje à rua para se manifestarem junto à Secretaria Regional da Educação, na Avenida Arriaga, como forma de protesto contra a discriminação de que estão a ser alvo, para além de todas as injustiças que têm vindo a sofrer.

Segundo um comunicado emitido pela Secretaria Regional da Educação: «1. A Secretaria Regional de Educação considera que o direito à greve não é questionável e é certo que a realização do protesto contra as medidas do Governo da República, insertas em sede do Orçamento para 2018, assenta tanto na legitimidade dessa forma de luta, como no direito dos visados por tais medidas, designadamente os professores, se insurgirem contra as mesmas.

2. A greve realizada no dia de hoje perturbou as aulas e o funcionamento de escolas. No âmbito da gestão dos respetivos recursos, os órgãos de gestão de cada estabelecimento avaliaram a situação a cada momento e mantiveram o respetivo funcionamento dentro de critérios de segurança e sempre na salvaguarda dos direitos dos alunos, como é reconhecidamente o direito à Educação.

3. Ainda com dados provisórios, os efeitos da greve nos estabelecimentos de ensino da Região foram:

Na parte da manhã:

– encerramento de escolas: 1

– escolas em funcionamento mas sem atividades letivas: 64

Na parte da tarde:

– encerramento de escolas: 5

– escolas em funcionamento mas sem atividades letivas: 65

4. Mais se esclarece que o número de professores que aderiram à greve só será apurado nos próximos dias, após validação da informação dos estabelecimentos de ensino, cuja recolha decorrerá até final do dia.».