Apresentação do Relatório sobre Competências Profissionais na Prevenção e Tratamento do Tabagismo

Shares

A Direção-Geral da Saúde através do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo (PNPCT), em colaboração com a Universidade de Évora, apresenta no próximo dia 15 de novembro, o Relatório do Estudo – Competências Profissionais no Âmbito da Prevenção e do Tratamento do Tabagismo no Final da Formação Pré-graduada dos Profissionais de Saúde: Estudo de avaliação com os cursos de formação em Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, Medicina e Medicina Dentária. Esta sessão decorre no Colégio do Espírito Santo, em Évora, a partir das 10h.