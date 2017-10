Missão Mar Aberto: navio português parte de Bissau e segue para a Mauritânia

Shares

O navio hidrográfico NRP D. Carlos I, no âmbito da Iniciativa Mar Aberto 17 permaneceu atracado no porto de Bissau no período de 13 a 27 de outubro, largando na manhã de sexta-feira em direção a Nouakchott, na Mauritânia, onde se prevê atracar no dia 31.

A estadia do navio em Bissau promoveu os projetos de cooperação técnico-militar, potenciando das capacidades de defesa e segurança marítima, e as relações de amizade e confiança entre os dois países.

Durante a permanência neste porto foram realizadas a bordo, ações de formação com o Pelotão de Abordagem ministrada pela equipa de Fuzileiros embarcada e formação e treino em marinharia, navegação, manobra do navio, socorrismo e suporte básico de vida, produção de energia, instalação propulsora e limitação de avarias dirigidas aos militares da Marinha de Guerra da Guiné-Bissau.

Paralelamente foi realizado um importante levantamento hidrográfico pela lancha de sondagem do Instituto Hidrográfico no porto de Bissau.