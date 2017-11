19 concertos na 2ª temporada de PortoBay Classic Young Talents

Shares

Dezanove concertos de piano, guitarra, violino e violoncelo, levados a cabo por sete jovens músicos. A 2 a temporada de PortoBay Classic Young Talents começa em novembro e termina em maio do próximo ano, com concertos de música clássica nos hotéis The Cliff Bay e Vila Porto Mare (na Madeira). A grande novidade desta edição é que passa também a contemplar atuações em Lisboa, no hotel PortoBay Liberdade.

O evento PortoBay Classic Young Talents tem por missão oferecer palco e homenagear jovens músicos, que tal como o grupo hoteleiro PortoBay têm raízes na ilha da Madeira, apoiando-os no desenvolvimento das suas competências e dando a conhecer o seu trabalho. Além deste objetivo “acresce a vontade do grupo em poder mostrar aos seus clientes originários dos vários países europeus, das capacidades culturais geradas a partir da ilha”, sublinha António Trindade, presidente executivo e CEO do grupo.

PortoBay Classic Young Talents é, de acordo com Francisco Lopes, mentor e um dos concertistas deste projeto, “uma oportunidade para estes jovens músicos apresentarem o seu repertório numa sala de concertos mais descontraída, para um público extremamente educado e atencioso, que procura um momento de lazer e relaxamento”.

A primeira atuação será a 3 de novembro, no Navigator’s Lounge do hotel The Cliff Bay, com o pianista Rafael Kyrychenko para um concerto intitulado “The calm before the storm”, onde serão interpretados temas de compositores como: Beethoven, Scriabin, Liszt, Messiaen, Prokofiev e Chopin. No dia seguinte, Rafael Kyrychenko apresenta-se no Bar Lido, no resort Vila Porto Mare.

Com 21 anos de idade, Rafael Kyrychenko foi recentemente aceite na Queen Elizabeth Music Chapel, em Bruxelas, na classe da pianista portuguesa Maria João Pires. Está a concluir os seus estudos no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, mas conta já com vários prémios a nível internacional. O primeiro prémio que recebeu foi aos 8 anos, quando foi-lhe atribuído o primeiro lugar no Concurso Internacional de Piano Vila de Capdepera em Palma de Maiorca, Espanha. Desde então, Rafael Kyrychenko tem participado com regularidade em concursos internacionais e já foi vencedor de primeiros e segundos prémios em Portugal, Espanha, Itália, França, Estónia, San Marino, Chipre e Estados Unidos.