Universidade Sénior do Funchal tem instalações próprias pela primeira vez

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou ontem as novas instalações da Universidade Sénior do Funchal (USF), situadas na antiga Escola da Azinhaga da Nazaré, em São Martinho, que estava desativada e foi integralmente reabilitada pela Autarquia para o efeito.

“Pela primeira vez, a Universidade Sénior do Funchal tem instalações próprias para as suas atividades, num espaço com todas as condições que esta centena de utentes poderia precisar.” Estiveram presentes, na ocasião, a vereadora Madalena Nunes, que tutela o Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia, e o presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira.

No arranque de mais um ano lectivo da USF, Paulo Cafôfo destacou a importância desta oferta municipal, direcionada à população sénior do concelho, sublinhando as evidentes melhorias logísticas: “A Universidade Sénior tinha aulas espalhadas por diversos espaços em toda a cidade, que foram durante muitos anos as condições possíveis. Hoje é um gosto ter concentrada num edifício fantástico como este uma oferta educativa e social que é uma grande mais-valia para a população sénior do Funchal.”

Segundo o presidente, “a Universidade Sénior tem muitas valências e é sobretudo um espaço onde as pessoas com mais idade, ativas e válidas, podem adquirir mais conhecimentos e partilharem a sua sabedoria e experiência de vida.” Aulas como Português, Inglês, Francês, Artes Plásticas, Património, Ioga ou Meditação fazem parte do programa de aprendizagem da USF, sendo que cada aluno pode escolher as áreas que mais lhe interessam. Além da aprendizagem, “esta é uma forma de quebrar a solidão da população sénior, daí ser uma oferta crucial para uma cidade como o Funchal, na promoção de um envelhecimento ativo, seguindo uma estratégia social na qual acreditamos e que temos posto em prática com excelência.”