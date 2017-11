2017 pode ser um dos três anos mais quentes já registados

Shares

Um estudo apresentado hoje pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), da ONU, indicou que 2017 pode ser um dos três mais quentes já registados, similar a 2015 e abaixo apenas de 2016. A informação é da agência EFE.

A “Declaração sobre o Estado do Clima Mundial” da OMM destaca os vários episódios climáticos de efeitos devastadores registados este ano, como furacões e inundações, ondas de calor e secas, alertando para o aumento dos principais indicadores do aquecimento global a longo prazo, como as emissões de gases de estufa e a subida do nível do mar.