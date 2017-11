Puigdemont poderá ter actividade política em Espanha

Shares

O presidente exonerado do governo catalão, Carles Puigdemont, poderá participar a partir da Bélgica em actividades políticas em Espanha, como a campanha para as eleições regionais marcadas para 21 de Dezembro na Catalunha.

O Ministério Público belga confirmou hoje que, desde que não abandone o país e cumpra o estabelecido da sua liberdade condicional, Puigdemont poderá participar em actividades políticas em Espanha.

“As medidas restritivas são as que são. Não há restrições para manter contactos com ninguém ou levar a cabo atividades de qualquer tipo”, disse à agência Efe a porta-voz do Ministério Público Ine Van Wymersch.