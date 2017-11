Requalificação do Polidesportivo de São Roque

Shares

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, inaugurou a reabilitação do Polidesportivo de São Roque, “um campo que fica na centralidade da freguesia, e é utilizado por diversas instituições e associações desportivas e que agora está apto para a prática desportiva” mencionou Paulo Câfofo.

Com um investimento de 46.612,00€, o autarca assumiu ser “este o papel da autarquia, de qualificar as infraestruturas do município, mas também de criar condições para a prática desportiva e desenvolvimento social e pessoal dos nossos jovens”.

Paulo Cafôfo recordou que esta requalificação era um compromisso assumido aquando o Encontro com as Pessoas nas Presidências Abertas, “havia a necessidade de requalificar o piso do polidesportivo para o dotar de todas as condições”.

O polidesportivo de São Roque está agora apto à prática de modalidades como o futebol e o hóquei em patins.