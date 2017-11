Emirates recebe 100.º A380 na sua frota

Shares

A Emirates celebrou recentemente a entrega do seu avião A380 número 100 numa cerimónia especial com a Airbus no centro de entrega do fabricante, em Hamburgo.

Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, o Presidente e Chefe Executivo da Emirates, liderou a cerimónia. A ele juntou-se Sir Tim Clark, Presidente da Emirates Airline; Tom Enders, CEO da Airbus; Dominic Horwood, Diretor de Clientes e Serviços da Rolls-Royce; Sua Excelência Ali Al Ahmed, Embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha; e Frank Horch, Senador da Economia, Transportes e Inovação da Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo.

Sheikh Ahmed disse: “Este é um momento extraordinário para a Emirates, a Airbus e muitos dos nossos parceiros envolvidos no programa A380. (…) Para a Emirates, o A380 tem sido um sucesso. Temos conseguido utilizá-lo em aeroportos com faixas horárias, bem como em aeroportos regionais e “secundários”, onde fizemos crescer a procura de passageiros.”

“Estamos extremamente orgulhosos da nossa relação de longa data com a Emirates – a parceria que tem sido parte integrante do programa A380,” afirmou Tom Enders. “É motivo de imensa satisfação para todos na Airbus que uma companhia aérea tão visionária tenha acreditado no A380 desde o início. E, é claro, é sempre emocionante ouvir o feedback positivo dos nossos clientes e passageiros sobre o avião, associando-o ao sucesso do Dubai enquanto o hub de transporte aéreo mais dinâmico do mundo.”

Ano de homenagem a Zayed

Além das comemorações, a Emirates revelou uma homenagem especial ao antigo Sua Alteza Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, com uma decoração personalizada para o seu 100º A380.

Sheikh Ahmed disse que “2018 é o “Ano de Zayed”, marcando 100 anos desde o nascimento do pai fundador do nosso país e comemorando o seu legado. A Emirates orgulha-se de lançar, na implementação do nosso 100º A380, a nossa homenagem à pessoa que foi fundamental para a formação e desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos.”

Impacto positivo na indústria aeroespacial e aviação

O programa A380 da Emirates cria e apoia postos de trabalho na produção, em toda a cadeia de fornecimento global de fabrico de aviões. A Airbus estima que só as encomendas de A380 da Emirates suportem 41 mil empregos diretos, indiretos e induzidos na Europa, incluindo cerca de 14,5 mil na Alemanha.

O impacto estimado, do investimento da Emirates A380, em toda a Europa ascende os 3,4 mil milhões de euros no PIB em 2013/14. Na Alemanha e na França, o impacto do PIB é de 1,2 mil milhões de euros para cada país.