Nova Primeira Classe do Boeing 777 da Emirates prestes a estrear na Europa

Shares

A Emirates confirmou recentemente que os seus dois primeiros aviões Boeing 777-300ER, equipados com o seu produto de Primeira Classe a lançar brevemente, irão operar do Dubai para os destinos da companhia aérea, belga e suíço, a partir de 1 de dezembro de 2017.

A nova cabine de Primeira Classe da Emirates irá incluir seis suites privadas, dispostas numa combinação 1-1-1, em comparação com as oito suites privadas já existentes na frota 777, numa combinação 1-2-1. Além do produto de Primeira Classe inteiramente remodelado, o novo Boeing 777-300ER da Emirates vai ainda apresentar um conjunto de outras novas características nas cabines das Classes Executiva e Económica.

Antes de iniciar o serviço comercial, o primeiro avião da Emirates a incorporar as novas suites privadas estará em exibição no Dubai Airshow, entre 12 e 16 de novembro, depois da apresentação do produto no primeiro dia do evento.

A operar um dos dois voos diários do Dubai para Génova, os viajantes podem usufruir do novo produto no voo EK083, com partida do Dubai às 14:50hrs e chegada a Génova às 18:55hrs.

O voo de regresso EK084 sairá de Génova às 20:40hrs, voltando ao Aeroporto Internacional do Dubai às 06:05hrs do dia seguinte.

Para os passageiros que viajam de/para a Bélgica, o novo produto estará disponível no voo EK183, que partirá do Dubai às 08:20hrs, chegando a Bruxelas às 12:45hrs. O voo de regresso EK184 sairá de Bruxelas às 14:35hrs, aterrando no Terminal 3 da Emirates, no Dubai, às 00:15hrs do dia seguinte.