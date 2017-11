Santa Cruz promove uma campanha de adopção de animais

Shares

A Câmara Municipal de Santa Cruz promove uma campanha de adopção dos animais que estão no seu Centro de Recolha Oficial. A campanha vai decorrer amanhã entre as 10h e as 18h, na Praça Lomelino Barreto, no Caniço.

“A proliferação de animais errantes em muitos sítios da nossa Ilha, incluindo no Município de Santa Cruz, é um grave problema que a Câmara Municipal de Santa Cruz tem vindo a concentrar esforços na sua solução, nomeadamente com o Investimento efectuado na construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do Município”, explica um comunicado da autarquia.

Acrescentar que os animais para adopção são disponibilizados com microchip, esterilização, e protocolo vacinal do primeiro ano sem quaisquer custos para o adoptante.