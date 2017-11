Recuperado material furtado

Shares

O Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Loulé e do Núcleo de Investigação Criminal de Loulé, no dia 10 de novembro, identificou um homem de 32 anos, suspeito de ter praticado vários furtos em estabelecimentos comerciais e em instituições daquela cidade.

No seguimento de furtos registados recentemente na cidade de Loulé a GNR, no âmbito de um processo de investigação, realizou uma busca domiciliária à residência do suspeito da qual resultou a apreensão de diversos objetos, nomeadamente, várias chaves de residências, dois computadores portáteis, um telemóvel, eletrodomésticos, vestuário e ferramentas utilizadas para cometer os crimes.

O suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crimes, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, sendo que os objetos recuperados já foram restituídos aos seus legítimos proprietários.

Ainda no decorrer da investigação foi possível identificar um homem de 42 anos suspeito do crime de recetação, em virtude de ter adquido material furtado.