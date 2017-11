MSC Cruzeiros celebra avanço no seu plano de investimento a dez anos

Shares

A MSC Cruzeiros, maior companhia de cruzeiros privada do mundo com sede na Suíça e líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, e na América do Sul, celebrou hoje um avanço considerável no seu plano de investimento a dez anos, sem precedentes na indústria. No âmbito do plano de €9 mil milhões, seis de um total de 11 novos navios serão entregues à companhia entre Junho de 2017 e Novembro de 2020, o que permitirá duplicar a capacidade da frota da MSC Cruzeiros em apenas três anos e meio.

Na sequência deste investimento, a MSC Cruzeiros realizou hoje na STX France as cerimónias da moeda para o MSC Bellissima, bem como de corte do primeiro aço do seu primeiro navio da classe Meraviglia-Plus, representando duas etapas fundamentais na evolução de dois dos novos quatro navios MSC Cruzeiros actualmente e simultaneamente, em construção (os outros dois navios, MSC Seaside e MSC Seaview, encontram-se neste momento a ser construídos na FINCANTIERI, em Itália.) Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, afirmou que: “Hoje celebramos um momento verdadeiramente único, pois pela primeira vez as etapas fundamentais da construção naval para dois navios diferentes são celebrados no mesmo dia. E isto é um prova da força e ambição do nosso plano de investimento.”

Para além disso, na cerimónia de corte do primeiro aço, Pierfrancesco Vago, Executive Chairman da MSC Cruises, revelou que o primeiro dos dois navios Meraviglia-Plus chamar-se-á MSC Grandiosa, afirmando que: “A geração de navios Meraviglia prepara-se para estabelecer um novo padrão na indústria de cruzeiros e é apenas um de três novos protótipos que criámos para elevar a experiência do viajante de cruzeiros a um patamar superior. O nome MSC Grandiosa transmite a imponência e grandiosidade, um nome bem à medida deste mega navio ultramoderno e ainda mais inovador.”

Pierfrancesco Vago acrescentou: “Para além disso, com o MSC Grandiosa vamos também continuar a inovar no produto. Tal como a MSC Cruzeiros “democratizou” a experiência de cruzeiros de luxo quando fomos a primeira companhia de cruzeiros a introduzir o conceito de “navio dentro de um navio” – o MSC Yacht Club – estamos também a fazer o mesmo com a arte e cultura oferecendo o primeiríssimo museu de arte no mar. Ao mesmo tempo”, continuou, “o MSC Grandiosa será o terceiro de apenas quatro navios a disponibilizar o Cirque du Soleil at Sea realizado no espaço único e propositadamente construído para estes espectáculos, o Carousel Lounge.”

Pierfrancesco Vago concluiu ainda que: “Claro que, para além de tudo, estes navios estarão uma vez mais na liderança da tecnologia ambiental no mar. Efectivamente, entre outras inovações, terão disponíveis os mais recentes sistemas de limpeza de gases de escape, Catalizadores SCR, capacidades de gestão e reciclagem de resíduos de última geração, sistemas de redução de energia e recuperação de calor e de emissão, e ainda de tratamento de águas residuais altamente avançados.”

A segunda parte do evento foi a tradicional cerimónia da moeda do navio MSC Bellissima, onde duas moedas comemorativas foram colocadas num dos blocos do navio como sinal de bênção e boa sorte para o navio e a sua tripulação. Os dois mega navios serão entregues em Março e Novembro de 2019, respectivamente.

Laurent Castaing, Director Geral da STX France, comentou que: “Hoje, ao celebrarmos o corte do primeiro aço e a colocação de uma quilha no mesmo dia, estamos a viver uma experiência sem precedentes que marca o começo de uma nova era, tanto para o nosso cliente como para o nosso estaleiro. Para a MSC Cruzeiros é a realização de um plano de investimento extraordinário, que vai permitir à companhia tornar-se num dos três maiores ‘players’ na indústria de cruzeiros global; para nós, é o espelhar da nossa saudável carteira de encomendas que nos leva a entregar dois navios por ano até 2022. Somos parceiros no mesmo circulo virtuoso, onde a audácia e o desempenho de cada um é um benefício para o outro.”

Os navios Meraviglia-Plus são uma evolução da bem sucedida classe Meraviglia, que inclui o MSC Meraviglia – a operar desde Junho deste ano – bem como o MSC Bellissima. Estes navios apresentam uma arqueação bruta de 181,000 toneladas, 331 metros de comprimento e uma capacidade máxima para 6,334 passageiros. A possibilidade de evolução desta classe de navios é mais uma prova das capacidades de engenharia da parceria entre a STX France e a MSC Cruzeiros e vai proporcionar aos viajantes uma experiência ainda mais conectada e enriquecida. Na verdade, os navios Meraviglia-Plus vão ter disponível o primeiro museu de arte no mar, com uma colecção de arte clássica e contemporânea, elevando a experiência de entretenimento a bordo a um patamar superior e permitindo aos viajantes o acesso a algumas das mais maravilhosas obras-primas de todo o mundo.

Outro dos grandes destaques a bordo do MSC Bellissima e do MSC Grandiosa será o Cirque du Soleil at Sea. A parceria de longa data entre a MSC Cruzeiros e o Cirque du Soleil está a estabelecer novos padrões no entretenimento no mar e vai permitir ao líder mundial em entretenimento artístico a criação de um total de oito espectáculos originais que estarão disponíveis em exclusivo a bordo da geração de navios Meraviglia e Meraviglia-plus da MSC Cruzeiros. Cada um dos quatro navios oferecerá dois espectáculos completamente novos e opostos, os primeiros dois estrearam a bordo do MSC Meraviglia em Junho deste ano e decorrem neste momento os trabalhos criativos para mais dois espectáculos para o MSC Bellissima.

Os dois navios celebrados hoje são parte do plano de investimento existente da companhia que inclui o desenvolvimento de dois novos protótipos para cada uma das três classes de navios – classe Meraviglia, classe Seaside, classe World. Em Junho passado a MSC Cruzeiros inaugurou o primeiro destes novos navios, o MSC Meraviglia, em Le Havre, França e em Dezembro o MSC Seaside começará a operar em Miami. Em Junho de 2018 o MSC Seaview juntar-se-á à moderna frota. A MSC Cruzeiros é a primeira companhia de cruzeiros mundial a desenvolver um investimento deste tamanho e dimensão, uma prova da ambição da companhia.

As reservas para a temporada de Verão inaugural a bordo do MSC Bellissima no Mediterrâneo já se encontram disponíveis.