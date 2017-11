Alunos da Gonçalves Zarco visitaram Paços do Concelho

Shares

Um grupo de alunos do 9.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco visitou os Paços do Concelho do Funchal, no âmbito da dinamização de um roteiro pela cidade, subordinado ao tema da aclamação da República na Região, uma iniciativa do Projeto História da Madeira, promovido por aquele estabelecimento de ensino.

A bandeira da República foi colocada, para o efeito, no átrio do edifício, e a Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação na Câmara Municipal do Funchal, fez as honras da casa, elogiando o caráter da iniciativa e sublinhando que “a Autarquia tem sempre as portas abertas para colaborar com projetos educativos que sejam assumidas mais-valias formativas e culturais para os jovens do concelho e que valorizem o nosso património comum.”