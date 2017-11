«Portugal Espaço 2030» apresentada hoje no Luxemburgo

Shares

A estratégia nacional para o Espaço, «Portugal Espaço 2030», juntamente com a instalação do «Centro Internacional de Investigação para o Atlântico» (AIR Center – Atlantic Interactions Research Center) serão apresentadas pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, na Conferência promovida pela NewSpace Europe, intitulada «Novas fronteiras de oportunidade», que se realiza hoje no Centro Europeu de Convenções, no Luxemburgo.

O Ministro participa na Conferência com a intervenção Opening the space frontier: Atlantic International Research Centre.

Manuel Heitor faz-se acompanhar por uma delegação de diversas empresas portuguesas: Active Space Technologies & Active Aerogels, D-Orbit, GMV, Omnidea, Lusospace & LusoVu, SpaceLayer, Evoleo Technologies, Deimos Engenharia e VdA, e pelo grupo do Espaço da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Esta Conferência é promovida pela Space Frontier Foundation e pelo Governo do Luxemburgo, sendo a primeira conferência NewSpace realizada na Europa, e a focar-se só nas novas indústrias do espaço associadas a pequenos e micro satélites e nas oportunidades económicas criadas por este setor emergente a nível internacional.