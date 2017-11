Somague deverá despedir cerca de 200 trabalhadores

Shares

A construtora Somague deverá despedir cerca de 200 dos seus trabalhadores em Portugal, naquele que é o segundo despedimento colectivo no espaço de dois anos. A informação é avançada pela TSF, que cita o Sindicato da Construção.

A concretizar-se, esta será a segunda redução do número de trabalhadores da empresa no espaço de dois anos, depois de, em 2015, a Somague ter despedido 273 trabalhadores.

Em Setembro, fonte oficial da empresa tinha confirmado ao Negócios que voltaria a reduzir o número de trabalhadores devido à “persistente evolução negativa do mercado da construção em Portugal”.

A Somague conta com cerca de 1.500 trabalhadores, dos quais aproximadamente 600 em Portugal.