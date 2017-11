Auxiliares admitem greve “por um período de tempo maior”

Shares

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte (STFPSN) admite repetir a greve dos assistentes administrativos e operacionais (auxiliares) na saúde “por um período de tempo maior”.

O coordenador do STFPSN, Orlando Gonçalves, manifestou-se satisfeito com a adesão à greve de hoje, com valores “superiores a 90%”, e referiu-se à possibilidade de uma nova paralisação mais prolongada no tempo.

“Com esta greve pretendemos dizer ao ministro [da Saúde] que tem de respeitar os trabalhadores e que tem de fazer uma negociação séria. Até agora não houve absolutamente negociação nenhuma. Já lá reunimos uma série de vezes mas não sai nada”, assinalou Orlando Gonçalves.