Café Memória da Madeira aborda ‘A doença de Alzheimer – conhecer a doença e a importância de bem cuidar’

O Café Memória da Madeira, projeto que pretende ser local de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares, irá abordar na próxima sessão, a se realizar no dia 25 de novembro, o tema ‘A doença de Alzheimer – conhecer a doença e a importância de bem cuidar’. O evento será no Restaurante Yuan Sushi Wok, das 09h00 às 11h00, com entrada gratuita e sem inscrição prévia.