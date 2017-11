CDU denuncia “aldrabice das bocas de incêndio”

Shares

A CDU esteve, esta manhã, na freguesia do Monte, na zona do Poço Rodrigo, onde constatou o risco para as populações que permanece desde os incêndios de Agosto de 2016.

“Apesar dos alertas e das denúncias feitas pela CDU em vários momentos, apesar de todas as intervenções tidas no sentido desta situação ser resolvida o que é certo, é que até hoje as bocas de incêndio mantêm-se lacradas e algumas sem condições de serem utilizadas, devido à dificuldade de serem adaptadas aos equipamentos dos bombeiros”, disse Herlanda Amado da CDU.

“Durante os incêndios de Agosto do ano passado, que fustigaram o Funchal, foram identificadas muitas bocas de incêndio inoperacionais, dificultando o trabalho das forças de segurança e quando a Câmara Municipal foi confrontada pela CDU, garantiu que tudo estaria resolvido. Mais uma mentira de Cafofo, que fica desmascarada!”, referiu.

Para além da Travessa do Poço Rodrigo, também os moradores da Travessa dos Poços, confrontam-se com este problema, “e não é aceitável que se brinque com a vida e bens das pessoas. É preciso agir de forma contundente e assim a CDU avançará com queixas junto da Provedoria de Justiça e do Ministério Público, porque omissão também é crime. A vida das pessoas não pode ser colocada em risco!”.