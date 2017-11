Marinha tem novo Inspetor-Geral

Shares

O contra-almirante Sílvio da Silva Ramalheira tomou posse como Inspetor-geral da Marinha, rendendo no cargo ao contra-almirante Carlos Mina Henriques.

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, almirante António Silva Ribeiro que destacou a importância da área inspetiva e das boas práticas.

No seu discurso de tomada de posse, o ainda também Superintendente das Finanças da Marinha realçou que “em articulação próxima com todos os responsáveis envolvidos no Sistema Inspetivo da Marinha cuidaremos de atuar com o propósito de prevenir e mitigar os riscos existentes e melhorar os processos e o desempenho das unidades, estabelecimentos e órgãos inspecionados, acrescentando valor ao seu desempenho e contribuindo, desta forma, para construir uma Marinha pronta e credível.”