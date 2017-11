Nascente do Douro já tem água

Shares

A nascente do rio Douro, junto à localidade de Duruelo de la Sierra (Espanha), a 2160 metros de altitude, voltou a ter água. A neve fez com que o recurso hídrico regressasse à nascente, até agora seca.

Fotografias de Agustín Sandoval, responsável pela entidade “Meteoduruelo, meteorologia e natureza”, foram partilhadas no Twitter e mostram a nascente do rio Douro novamente com água.

No início de Novembro, o jornal espanhol El Mundo noticiou que dos 1.800 metros aos 2.150 metros de altitude, 60% do caudal do rio estava seco.

“Nem os mais velhos do município de Duruelo de la Sierra, a primeira povoação que se vê a acompanhar o rio Douro no seu caminho até ao Porto, se lembram que tenha ficado tão seco em pleno Novembro”, referiu o jornal.