Sensibilização para a violência contra as mulheres

No âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres realizou-se, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o Encontro Regional Comemorativo do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres – Campanha “Que Queres?” com o tema “N(amor)o = Laços Saudáveis”.

Na sessão de encerramento desta iniciativa, promovida pela Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, participaram o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Tranquada Gomes, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.