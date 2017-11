Detenção de homem por crime de violação

Shares

A Policia Judiciária, através da Diretoria do Sul, identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de violação.

No passado dia 26 de novembro, no interior de uma casa de acolhimento, no concelho de Albufeira, o detido, mediante o uso de força física, constrangeu a vítima, um rapaz de 14 anos de idade, a manter com ele relações sexuais.

O detido, de 18 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.