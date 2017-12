Nas bancas a edição 941 do Tribuna da Madeira

Shares

“Ninguém está livre de precisar de ajuda”

A ‘Sopa da Esperança’ já está na sexta edição. Ana Silva, organizadora desta iniciativa solidária,aponta que a ajuda será atribuída este ano a uma família monoparental com três crianças a cargo.

O valor angariado será repartido pelos 12 meses de 2018.

Privatização é “atitude ruinosa”

Há vários anos que o Governo Regional coloca no Orçamento a possibilidade de privatização de algumas empresas do sector público empresarial. Carlos Pereira, o presidente do PS-M, diz-se preocupado com as notícias mais recentes.

Governo reforça áreas sociais com 37 milhões

No âmbito das comemorações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, visitou o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) de Machico, estrutura vocacionada para as pessoas com necessidades especiais.

“Investir na educação é investir nas pessoas”

Paulo Cafôfo defende que “uma cidade educadora é uma cidade feliz”.

«Vidas Abençoadas» foi um grande desafio

Com este livro Ana Maria Andrade pretende chegar aos quatro cantos do Mundo.

A autora desafia os leitores a escolher obras de autores madeirenses.

‘Natal na Praça’ é uma “reedição obrigatória”

A mostra, que irá reunir cerca de 101 parceiros, poderá ser visitada nos dias 10 e 17 de dezembro, no Mercado dos Lavradores.

Ferry garantido para a Madeira no próximo Verão

O Vice-Presidente, Pedro Calado, assegurou que é um objetivo que vai ser posto em prática.

Psicólogos da Madeira debatem o uso excessivo de tecnologias

A Conferência aborda a Sociedade, Tecnologia e Comportamento.

Apelo para ajudar a Carolina

A menina sofre de uma paralisia Cerebral Bilateral.

