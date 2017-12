Shares

Em relação à proposta da revisão do estatuto politico-administrativo da região, o PPM Madeira concorda com a limitação de três mandatos para o presidente do governo regional, mas que sejam obrigados a cumprir durante os 12 anos caso seja eleito para os mandatos em questão, apenas podendo ser interrompido por questões de doença ou morte. Ainda assim, o partido dá preferência a outra solução.

João Noronha refere: “que seria mais conveniente dois mandatos tal como acontece para a presidência da república com a diferença de apenas de quatro anos de mandato ao contrário dos cinco anos presidenciais. Para, além disso, o PPM continua a defender a redução do número de deputados regionais que julga 47 demasiados para o número populacional da região.”