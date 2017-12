David Carreira estreia-se em Concerto no Casino Lisboa a 11 de Dezembro

Shares

Em noite de “Concerto Arena Live”, David Carreira estreia-se, na próxima Segunda-Feira, 11 de Dezembro, às 22 horas, no Casino Lisboa. David Carreira sobe ao palco central do Arena Lounge para apresentar “3 World Tour”, assegurando um espectáculo muito interactivo com o público. A entrada é livre.

Aguardado com expectativa, David Carreira protagoniza, ao vivo, um concerto renovado que tem merecido os aplausos do público, tanto em Portugal como no estrangeiro. “3 World Tour”, alargou o conceito de “3 Tour”, (digressão de 2016), inserindo alguns temas originais, nomeadamente o grande sucesso francês “Domino”, a par com os inúmeros êxitos da sua carreira e com o novo single “Ficamos Por Aqui”, editado no passado mês de Junho. Será também apresentado, pela primeira vez em concerto, o seu novo single português “Já Não te Sinto”.

David Carreira iniciou, em 2011, o seu percurso musical com a edição do álbum de originais “Nº 1”, produzido pela dupla francesa Tefa & Masta. Conquistou, logo, o galardão de Dupla Platina por vendas superiores a 30.000 unidades – um número notável para o mercado português, onde se estreou em 1º lugar – e se manteve durante 46 semanas consecutivas.

Os êxitos discográficos prosseguiram, em 2013, com o lançamento do seu segundo álbum de originais em português intitulado “A Força Está Em Nós” e do primeiro disco de originais em francês. O CD “A Força Está Em Nós” conquistou o galardão de Ouro à saída, fazendo de David Carreira o segundo artista mais vendido de 2013 em Portugal. Posteriormente, em Novembro de 2014 foi lançada a reedição do álbum “A Força Está Em Nós – Evolution Edition”, que se tornou Disco de Platina.

No final de 2015, David Carreira lançou “3”, o novo trabalho de originais, que alcançou o 1º lugar no top de vendas nacional. Ao longo das canções que desfilam em “3”, o artista presenteia o público com temas de dança, baladas, canções alegres e cheias de ritmo a fazerem o contraponto com músicas onde a melancolia se faz sentir… tal é a causa, tal é o efeito. Em 2016, foram lançadas a White e Black Edition, duas reedições do álbum “3”, cada uma com temas extra diferentes, onde está também incluída a música “Não Papo Grupos”, cujo videoclipe se tornou viral, com a presença de Ricardo Quaresma como protagonista.

Em 2016 fez uma tournée impressionante – 3 TOUR – com mais de 60 concertos em Portugal e no estrangeiro. Em Novembro desse mesmo ano, lançou o CD/DVD 360º Live Campo Pequeno, homenageando o surpreendente concerto a 360 graus realizado no Campo Pequeno, em Lisboa.

David Carreira iniciou, este ano, da melhor forma, recebendo o galardão de ouro referente ao seu primeiro álbum em francês, pouco tempo após ter lançado o sucesso “Domino”. Este single entrou directamente no top airplay das principais rádios francesas e para os primeiros lugares das músicas francófonas mais ouvidas nas plataformas de streaming. O videoclipe de “Domino” conta já com quase 3 milhões de visualizações no youtube.

Lançado no passado mês de Junho, “Ficamos Por Aqui” é o primeiro single do novo álbum português. Este é um trabalho de amor que devolve David Carreira à paixão da música da dança na qual os pormenores não foram deixados ao acaso. Em termos musicais e de escolha de paleta de instrumentos o facto de poder não significa fazer. O minimalismo electro, a tensão das notas que tecem a melodia, as ambiências dos teclados sedutores e a produção de “Ficamos Por Aqui”, mostram a cada compasso que “menos” é na realidade “mais”.

E é nesta escolha de detalhes e de produção que o artista demonstra a sua evolução, o seu amadurecimento, a sua direcção. Se musicalmente se nota um novo caminho traçado por David Carreira, em termos líricos há um reforço de uma mensagem na qual a luta interior entre “quem fomos” e “quem somos” e o eterno debate entre o passado e o presente, se revela como um traço comum de uma geração, a geração com a qual afinal o artista se identifica e faz parte.

Ciclo de “Concertos Arena Live 2017”

– 11 de Dezembro: David Carreira

– 18 de Dezembro: Agir

– 25 de Dezembro: Gospel Collective (Dia de Natal)

– 31 de Dezembro: Ana Moura (Réveillon)

