Bordadeiras com aumento de 2% e prémio de qualidade de 8.000 euros

Para 2018 haverá um aumento em 2% (superior à inflação) do valor pago por ponto às bordadeiras, resultado das conversações entre o governo, sindicato e empresas do sector.

O valor foi anunciado na entrega do Prémio da Qualidade das Bordadeiras de Casa da Madeira, onde Miguel Albuquerque distribuiu 8.000 euros por trinta profissionais, com o propósito de distinguir, prestigiar e valorizar as bordadeiras de casa, privilegiando as suas competências técnicas e profissionais.

Um setor com futuro, “mas que precisa de uma mudança radical”, com a aposta na qualificação e promoção internacional, para a qual irá contribuir a fundação internacional que o Governo Regional pretende criar.