60 milhões de euros para meios aéreos

O Conselho de Ministros aprovou hoje a realização de um concurso público internacional para contratação de meios aéreos de combate a incêndios florestais para 2018 e 2019.

“Esta autorização tem um valor global máximo de cerca de 60 milhões de euros e integra-se no processo de transformação do modelo de acompanhamento do comando e operação de meios aéreos”, disse Eduardo Cabrita, na conferência de imprensa realizada após o Conselho de Ministros.

O concurso público internacional plurianual para a contratação de 50 meios aéreos de combate a incêndios florestais é feito pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).