Polícia atira sobre homem no aeroporto de Amesterdão

A polícia holandesa atirou hoje sobre um homem que estava armado com uma faca no aeroporto de Schiphol, em Amesterdão. O edifício foi temporariamente evacuado.

“O homem fez ameaças com uma faca e a polícia atirou sobre ele”, informou um porta-voz da polícia, Stan Verberkt. “Ficou ferido e já foi detido.”

A área imediatamente circundante ao incidente, junto a um café Starbucks, foi encerrada, mas o aeroporto continuou a funcionar normalmente. A circulação dos comboios que fazem a ligação a Schiphol foi suspensa como medida de segurança.

O homem ficou “ferido”. Não há referência a outras vítimas.