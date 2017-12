Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve no Natal dos Hospitais

Shares

O Presidente da República esteve presente, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Cascais, na 59ª edição do Natal dos Hospitais.

Antes da entrevista com Catarina Furtado e José Carlos Malato, o Presidente da República foi recebido pela Diretora Clinica do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, Maria de Jesus Rodrigues, pelo Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Edmundo Martinho, e pelo Presidente do Conselho de Administração da RTP, Gonçalo Reis.