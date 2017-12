Porto Santo com nova ambulância e autocarro elétrico

Shares

O Presidente do Governo Regional deslocou-se ao Porto Santo com uma agenda bastante preenchida, que incluiu uma visita ao Centro de Saúde e ao Lar da Fundação de Nossa Senhora da Piedade, para a apresentação dos cumprimentos de Boas Festas.

Miguel Albuquerque esteve ainda na apresentação do projeto de desenvolvimento da Clínica de Talassoterapia do Hotel Vila Baleira, e de um autocarro elétrico, sendo mais um contributo para o Projeto “Porto Santo Sustentável – Smart Fossil Free Island”, e para a consolidação de uma estratégia de sustentabilidade ambiental.

O Presidente do Governo almoçou ainda com os trabalhadores da Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo e entregou uma nova ambulância no quartel dos Bombeiros Voluntários daquela ilha.