Marcelo de Sousa vai ser operado a uma hérnia umbilical

A Presidência da República lançou uma nota, na qual explica a situação de Marcelo rebelo de Sousa: «O Presidente da República foi esta tarde internado no Hospital Curry Cabral para ser operado a uma hérnia umbilical. Esta operação estava há muito prevista para o início de janeiro, mas os médicos assistentes decidiram antecipá-la, por ter encarcerado. O Chefe do Estado cancelou, por isso, toda a agenda de hoje, bem como as dos próximos dias, incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, à área da tragédia de outubro».