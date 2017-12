Recuperação de 23 mil euros furtados em interior de uma empresa

Shares

O Comando Territorial do Porto, através do Posto Territorial de Vila do Conde e do Núcleo de Investigação Criminal de Matosinhos, no dia 25 de dezembro, recuperaram 23 mil euros e constituíram arguido um homem de 21 anos, em Vila do Conde.

No âmbito de uma investigação por furto em interior de uma empresa, através de escalamento de uma janela, os militares recuperaram um cofre que continha no seu interior cerca de 23 mil euros em dinheiro, cheques e alguns documentos.

O suspeito, funcionário da empresa, foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.