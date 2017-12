Incêndio mata 12 pessoas em Nova Iorque

Shares

Pelo menos 12 pessoas morreram num incêndio no Bronx, em Nova Iorque, na noite de quinta-feira. Entre as vítimas do fogo num bloco de apartamentos está um bebé de apenas um ano de idade, naquele que já está a ser considerado o pior fogo a atingir a cidade norte-americana em pelo menos 25 anos.

O comissário dos bombeiros, Daniel Nigro, considerou o fogo “histórico na sua magnitude”, devido ao número de vidas perdidas. Cerca de 170 bombeiros foram destacados para o combate às chamas e para resgatar residentes do edifício.

Um dos mais mortíferos incêndios no Bronx remonta a 2007, quando um fogo provocado por um aquecedor causou a morte de nove crianças e de um adulto.

As causas do incêndio desta semana ainda não são conhecidas.