Nas bancas a edição 944 do Tribuna da Madeira

“A Madeira constrói-se com os olhos postos no futuro”

Francisco Gomes, ex-deputado do PSD-M na ALM, faz uma análise sobre os principais desafios de 2018 para os sectores da Educação, Saúde, Turismo e Economia.

Viticultores da Madeira “desapontados” com Humberto Vasconcelos

Em causa, está o fato de não terem recebido ainda o pagamento das suas colheitas.

Os viticultores apelam aos partidos e ao presidente do Governo para que “resolvam o nosso problema”, e deixaram um recado a Albuquerque: “Se o atual Sr. Secretário da Agricultura e Pescas não tem vontade de trabalhar e de nos respeitar, que o substitua por outra pessoa”.

O balanço do ano 2017

Este ano ficou marcado por momentos bons e maus, positivos e negativos, tanto para a RAM como a nível nacional.

Ferry e viagens aéreas passam para 2018

Promessas eleitorais de Miguel Albuquerque não saíram ainda do campo das intenções.

O bordado Madeira “é a nossa identidade”

A secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, sublinhou que o bordado contribui para a afirmação do destino no exterior.

Enchente de navios para o Fim do Ano

O Porto do Funchal irá contar com a visita de 10 navios de cruzeiros que vão atracar com cerca de 20 mil passageiros, para assistirem ao tradicional festival pirotécnico da passagem do ano.

Fogo de artifício e Concerto de Ano Novo assinalam a entrada em 2018

Já começou a contagem decrescente para a entrada no ano de 2018. Todos os olhares estarão postos na noite de 31 de dezembro, para assistir ao Espetáculo Piroténico que se distingue pela sua beleza única.

SESARAM apela a idas à urgência só em “situações graves”

Face à grande afluência ao Serviço de Urgência Hospitalar, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) solicita à população para recorrer ao Serviço de Urgência Hospitalar apenas em situações consideradas graves/urgentes.

