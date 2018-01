Governo deu «luz verde» ao pagamento de indemnizações

Shares

O Governo da República já deu «luz verde» ao início do pagamento das indemnizações às vítimas mortais dos incêndios do Verão passado. Em nota enviada esta sexta-feira às redacções, o gabinete do primeiro-ministro informa que António Costa “assinou hoje um despacho a determinar ao ministro das Finanças que proceda ao pronto pagamento das primeiras indemnizações” às famílias.

Os incêndios de Junho em Pedrógão Grande e os de Outubro em vários concelhos da região Centro provocaram mais de cem vítimas mortais, centenas de feridos e enormes prejuízos materiais.