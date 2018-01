“The Power of The Force” recebeu mais de 1.500 visitantes no primeiro mês

Shares

A exposição “The Power of the Force: Brinquedos e Cartazes da Guerra das Estrelas (1977-85)”, que inaugurou no Museu do Caramulo no dia 8 de Dezembro, e que que pretende assinalar os 40 anos sobre a estreia da maior saga de ficção científica do cinema, a Guerra das Estrelas, já foi visitada por mais de 1.500 pessoas no primeiro mês após a sua abertura, um recorde absoluto de afluência para o museu no que diz respeito a esta altura do ano.

Para Tiago Patrício Gouveia, Director do Museu do Caramulo, “está à vista que a Força está com esta exposição e com o Museu do Caramulo, que conseguiu, em plena época baixa, contrariar a tendência de quase todos os equipamentos culturais e crescer em termos de procura por parte do público. Temos tido visitantes de todas as idades e de todo o lado, incluindo pessoas que fazem 1.200 km num dia para vir visitar esta exposição, o que nos deixa muito satisfeitos”.

“The Power of the Force” apresenta ao público uma extensa colecção de brinquedos e cartazes originais, com mais de 1.200 peças produzidas entre 1977 e 1985, e referentes aos três primeiros filmes do universo criado por George Lucas nos anos 70, que mudaram o mundo do cinema e da indústria dos brinquedos e do merchandise.

A exposição é baseada naquela que é considerada uma das melhores e mais completas colecções do mundo dedicada ao universo da Guerra das Estrelas vintage, incluindo centenas de peças que abarcam todas as figuras originais das personagens icónicas dos filmes, assim como as suas naves, playsets, embalagens, cartões, merchandise e outra memorabilia, até artigos usados na pré- produção dos brinquedos.

A complementar todo este espólio que levará miúdos e graúdos às estrelas, o público poderá ainda apreciar a exposição de cartazes originais dos filmes de várias nacionalidades como EUA, França, Itália, Alemanha, Japão ou Checoslováquia e a viajar no espaço e no tempo com a arte gráfica dos mesmos. “The Power of the Force: Brinquedos e Cartazes da Guerra das Estrelas (1977-85)” vai estar patente até 27 de Maio de 2018 no Museu do Caramulo.