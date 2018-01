Autarca de Machico cede ‘formas de açúcar’ ao Solar do Ribeirinho

Shares

Na sequência da visita oficial do Presidente do Governo Regional a Igreja Matriz de Machico, que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, no âmbito da recuperação e consolidação das capelas de São João Baptista e do Espírito Santo, o governante foi sensibilizado para a necessidade de promover o restauro da capela “nascente” da Igreja, com o objetivo de criar um espaço museológico, com peças de arte sacra, bem como as recém-descobertas formas de açúcar encontradas nas abóbodas da capela, permitindo aos visitantes da cidade a possibilidade de observarem este importante património histórico e cultural do Município de Machico.

Na oportunidade o Presidente Ricardo Franco sugeriu que um ou dois exemplares das formas de açúcar encontradas sejam cedidas ao Núcleo Museológico do Solar do Ribeirinho, para constar da exposição permanente daquele espaço, que contempla uma ala destinada a temática do açúcar, contribuindo para o seu enriquecimento.