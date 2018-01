Nas bancas a edição 946 do Tribuna da Madeira

Shares

PS-M escolhe entre Pereira e Cafôfo

Sob a liderança de Carlos Pereira, iniciada em 2015, após uma derrota “estrondosa” nas urnas, o PS-M alcançou “os melhores resultados de sempre”. Não foi o suficiente para evitar uma ‘guerrilha’ dentro do partido, que terá epílogo a 19 de Janeiro, com as eleições internas. O adversário de Pereira é Emanuel Câmara, que quer liderar o PS-M e ter Paulo Cafôfo a disputar a Quinta Vigia. A campanha fez-se sem debates. O actual presidente socialista regional diz estar a enfrentar uma candidatura “bicéfala”.

Apelo para evitar o serviço de urgência “revela insuficiência de respostas”

O enfermeiro Juan Carvalho Ascenção aponta que “enquanto se mantiver o atual paradigma ‘médico cêntrico’ de funcionamento e organização dos serviços de saúde dificilmente se resolverão os problemas há muito diagnosticados”.

Voto de protesto “Sobre o colapso do BANIF”

Foram entregues na ALM dois diplomas referentes a esta matéria.

Teatro Municipal será alvo de uma grande intervenção

Os museus municipais também vão beneficiar de alterações substanciais no próximo ano.

PS quer assegurar a linha marítima “de uma vez por todas”

Carlos Pereira vai apresentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, propostas para as ligações marítimas.

Porto Santo: Taxa Municipal Turística sobre Dormidas foi aprovada

O Mais Porto Santo viu ter sido aprovada, na última reunião de câmara, a introdução da Taxa Municipal Turística sobre Dormidas, que constava do manifesto eleitoral deste movimento de cidadãos, ao contrário das outras forças políticas, e que permitirá gerar importantes receitas para o concelho. José António Castro sublinhou que “é uma forma de financiar o orçamento para se fazer face a situações emergentes e urgentes”.

Conservatório recebe alunos da Finlândia em Intercâmbio de Erasmus+

Os alunos estão na Madeira até ao próximo dia 28 de janeiro.

Este intercâmbio procura facultar aos jovens um período formativo/estágio com vista a permitir a aquisição de novos conhecimentos e experiências, de nível internacional e multicultural.

CMF reforça na recolha seletiva

Será feito um investimento de um milhão para ajudar famílias carenciadas a fazer recolha seletiva. O valor total do investimento é cofinanciado em 85% pelo POSEUR.

O Município tem 24 meses para implementar as várias ações.

