Associação de Judo arranca época com formação

A Associação de Judo da Madeira iniciou a época desportiva, apostando na formação dos diversos agentes desportivos (atletas, árbitros e treinadores).

Para os atletas, a época começou com um experiência diferente, sendo que o primeiro treino associativo de 2018 foi ministrado pelo atleta australiano olímpico, Morgan Endicott-Davies, que se encontrava de férias na Madeira. Este foi um treino orientado para atletas cadetes e juniores que estão a preparar-se para os regionais e nacionais que decorrerão em janeiro e fevereiro.

Considerando as recentes alterações às regras de arbitragem, que irão manter-se até ao final do presente ciclo-olímpico, a árbitra internacional Paula Saldanha, deslocou-se a Áustria, para participar no seminário da Federação Internacional de Judo. Estas novas regras irão ser divulgadas regionalmente, numa ação de formação planeada para o efeito.

Para os treinadores, a Associação levou a cabo uma formação de Suporte Básico de Vida e primeiros socorros, contribuindo para a sua formação contínua e aumento de segurança nos clubes.

A Associação de Judo considera que “sendo os atletas competidores o centro das atenções dos clubes, não poderemos ter bons atletas, se não tivermos bons recursos humanos a acompanhá-los”.