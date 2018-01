Protesto contra o encerramento de Estações dos CTT

Shares

A CDU realizou uma acção de protesto, na freguesia de Santo António para protestar contra o encerramento da Estação dos CTT no Caminho de Santo António, e para dinamizar uma petição que defende a reabertura das Estações dos CTT encerrada.

Na ocasião o deputado do PCP, Ricardo Lume, proferiu a seguinte declaração:

“A degradação dos serviços prestados pelos CTT é uma realidade que já ultrapassa o aceitável. É inconcebível que os CTT, empresa que tem obrigações de prestação de serviço público postal, encerre estações em freguesias densamente habitadas como Santo António ou em outras freguesias como e o caso do Arco da Calheta onde estes serviços têm uma importância estratégica. As populações necessitam destes serviços, que não podem ser geridos apenas na perspectiva do lucro empresarial. As soluções apresentadas pelos CTT em garantir parte dos seus serviços nas Juntas de Freguesias ou em unidades comerciais que não estão preparadas para prestar um serviço público postal de qualidade não dão resposta às necessidades das populações, é por isso que a CDU sempre defendeu que os CTT deveriam permanecer na esfera pública.

É imprescindível dar resposta às aspirações das populações e garantir a reabertura das estações que encerraram e é nesse sentido que a CDU está a dinamizar a recolha de uma petição popular a enviar à Assembleia da República, ao Governo da República e ao Presidente da República, para demostrar o descontentamento das populações com o encerramento das estações dos CTT, bem como reivindicar que sejam tomadas todas as medidas necessárias para a reabertura das Estações dos CTT que encerraram. As populações sabem que podem contar com a CDU na luta pela defesa desta justa reivindicação.”