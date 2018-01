Padre retido por causa de funeral

Shares

O padre de Vila das Aves foi retido hoje, ao final da manhã, no centro paroquial da freguesia de Santo Tirso, pelos familiares de um idoso que vai a enterrar amanhã.

Segundo o Correio da Manhã, o padre da paróquia quis mudar a data do funeral do idoso de sexta-feira para sábado devido à visita à paróquia do Bispo de Braga, mas a família alegou que alguns membros teriam de viajar no sábado para a Austrália e não poderiam estar presentes nas cerimónias fúnebres.

Perante o impasse, o padre foi retido no centro paroquial por familiares e populares. A GNR foi chamada ao local.